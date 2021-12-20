В СФ отреагировали на призыв главы Минобороны ФРГ к России не указывать партнёрам НАТО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что у России нет прав указывать партнёрам НАТО на их поведение.

«Россия не говорит, как себя вести странам НАТО, мы просто требуем гарантий своей безопасности. Перестаньте втягивать в НАТО все бывшие постсоветские республики, по сути, приближаясь опять к нашим границам», — сказал Джабаров.

Всё это может привести к конфликту «с учётом агрессивности блока НАТО», считает сенатор.

«Мы сказали, что это для нас красные линии. Не испытывайте наше терпение... Мы сами знаем, на что мы имеем право, и не надо нам указывать», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в решении вопросов двусторонних отношений Россия прежде всего апеллирует к США, а не к странам — членам НАТО.

«Им предложили переговоры — садитесь за стол переговоров и беседуйте. А вот эти заявления, тем более таких высокопоставленных чиновников, как министра иностранных дел, сейчас — министра обороны... Пусть почитают историю, к чему приводят подобное бряцание оружием у наших границ», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у России нет прав указывать партнёрам НАТО на их поведение.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, где в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.