Глава Минобороны ФРГ заявила об отсутствии у России прав указывать партнёрам НАТО

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Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у России нет прав указывать партнёрам НАТО на их поведение.
Глава Минобороны ФРГ заявила об отсутствии у России прав указывать партнёрам НАТО
  • AP

«Мы должны чётко сказать России, что у неё нет никакого права указывать партнёрам НАТО, как им следует себя вести», — приводит Интерфакс её слова на пресс-конференции в Литве.

Глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас призвал не позволить России «проводить новые красные линии».

«Нельзя делить Европу на сферы влияния, нельзя запретить странам выбирать ориентацию по безопасности», — добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения российской стороны по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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