Глава Минобороны ФРГ заявила об отсутствии у России прав указывать партнёрам НАТО
- AP
«Мы должны чётко сказать России, что у неё нет никакого права указывать партнёрам НАТО, как им следует себя вести», — приводит Интерфакс её слова на пресс-конференции в Литве.
Глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас призвал не позволить России «проводить новые красные линии».
«Нельзя делить Европу на сферы влияния, нельзя запретить странам выбирать ориентацию по безопасности», — добавил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения российской стороны по гарантиям безопасности.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.
В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.