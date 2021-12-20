Глава делегации Гаврилов: США придётся говорить с Россией о гарантиях безопасности

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США придётся говорить с Россией о гарантиях безопасности.

«Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придётся вступать и обсуждать наши конкретные предложения», — сказал он в эфире «Россия 24».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.