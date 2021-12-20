Глава МИД КНР заявил, что Китай не боится противостояния с США

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Министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И заявил, что Китай не боится противостояния с США, но приветствует сотрудничество.
Глава МИД КНР заявил, что Китай не боится противостояния с США
  • Reuters

«Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся и будем биться до победного конца», — цитирует его РИА Новости.

Также Ван И заявил, что российско-китайские отношения будут оставаться дружественными при любых изменениях на мировой арене.

Президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином отметил  важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.

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