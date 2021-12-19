Экс-советник Гани рассказал, почему президент скрыл от США своё бегство из Кабула

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани специально скрыл от США своё бегство из страны, так как больше не доверял американской стороне и опасался, что Вашингтон не будет препятствовать его выдаче «Талибану»*.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший советник Гани по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

Он подтвердил, что вертолёты, на которых экс-президент Афганистана и его окружение покидали Кабул незадолго до его занятия талибами, намеренно летели низко, чтобы американцы не засекли их.

«Именно так и было. Доверие (к американцам. — RT) исчезло», — цитирует Мохиба ТАСС.

Экс-советник главы государства пояснил, что за день до этого он задал США проверочный вопрос: он попросил Вашингтон уточнить, вывезут ли Гани и его приближённых из Кабула в случае, если сделка о передаче власти «Талибану» не сработает.

«В ответ они отказались связывать себя какими-либо обязательствами... Уже достаточно позорно то, что мы потеряли свою страну, мы не хотели потерять ещё одного президента, чтобы он... был убит», — заявил собеседник издания.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Ранее он в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в страну.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.