Трамп оценил ущерб США от политики Китая в $500 млрд в год

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Экономика США ежегодно теряла около $500 млрд из-за проводимой Китаем политики, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Трамп оценил ущерб США от политики Китая в $500 млрд в год
  • AP

«Китай с экономической точки зрения огромный... Китай экономически грабил нас в течение многих лет. Я постоянно об этом говорил, $500 млрд в год», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, Пекин должен выплатить миру $60 трлн в качестве компенсации за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее бывший американский лидер назвал президента КНР Си Цзиньпина убийцей. Вместе с этим он отметил, что до пандемии коронавируса у него были отличные отношения с политиком.

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