Трамп назвал Си Цзиньпиня убийцей в интервью Fox News
- AP
По словам Трампа, у него были отличные отношения с президентом КНР до того, как началась пандемия коронавируса.
«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — заявил он.
Журналистка, которая проводила интервью, перебила экс-президента США, назвав китайского лидера «убийцей».
«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришёл COVID-19, это уже была другая история», — продолжил Трамп.
Ранее он заявил, что действующий американский президент Джо Байден работает на пользу Китая.