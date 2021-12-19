Трамп назвал Си Цзиньпиня убийцей в интервью Fox News

Экс-президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпиня убийцей во время интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, у него были отличные отношения с президентом КНР до того, как началась пандемия коронавируса.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он», — заявил он.

Журналистка, которая проводила интервью, перебила экс-президента США, назвав китайского лидера «убийцей».

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришёл COVID-19, это уже была другая история», — продолжил Трамп.

Ранее он заявил, что действующий американский президент Джо Байден работает на пользу Китая.