Трамп заявил, что Байден работает на пользу Китая

Экономические предложения со стороны президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Соединённым Штатам, заявил экс-глава американской администрации Дональд Трамп.

«План Байдена построит Китай, а мы в республиканской партии хотим строить Америку», — приводит его слова РИА Новости.

Бывший американский государственный лидер убеждён, что проект Байдена станет причиной увеличения налоговой нагрузки на работающие семьи.

«План Байдена драматически повысит налоги на бизнес, сделает одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, слышали о таком?» — сказал Трамп.

Речь идёт о возможном принятии двух законопроектов: один посвящён развитию инфраструктуры, а другой — поддержке приоритетов демократов в образовании, здравоохранении и «чистой» энергетике. По мнению Трампа, если предложения Байдена будут приняты, то американским предпринимателям будет выгоднее работать в Китае, а не в США.

Президент США Джо Байден ранее призвал конгресс поднять потолок госдолга.