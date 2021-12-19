Трамп заявил, что Китай должен заплатить миру $60 трлн как компенсацию за COVID-19

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить миру $60 трлн в качестве компенсации за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп заявил, что Китай должен заплатить миру $60 трлн как компенсацию за COVID-19
  • AP

«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю — и речь не только о США, а обо всём мире, — что ущерб составляет $60 трлн», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп отметил, что у Китая нет таких средств. Однако, по мнению бывшего американского лидера, Пекин должен сделать что-то для возмещения этого ущерба.

Ранее Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина убийцей. Вместе с этим он отметил, что до пандемии коронавируса у него были отличные отношения с президентом КНР.

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