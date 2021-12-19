МИД России: ЕС в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Европейский союз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО.
МИД России: ЕС в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО
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Таким образом Грушко прокомментировал заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано, который заявил, что ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.

«Эти заявления Евросоюза означают лишь одно - что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее независимыми от США, не находят практического воплощения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о намерении НАТО обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

17 декабря Министерство иностранных дел России  опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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