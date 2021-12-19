НАТО намерено обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о намерении НАТО обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Об этом она сказала на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

«Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения», — цитирует её ТАСС.

Как отметила немецкий министр, необходимо урегулировать сложившуюся напряжённую ситуацию, в том числе и через диалог.

«Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — добавила она.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе указывается, что Россия и НАТО, в частности, обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территории друг друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.