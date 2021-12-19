Грушко: позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям России

Позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям России о взаимных гарантиях безопасности, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, то, конечно, позиция США будет определяющей», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он назвал ключевым элементом в данном вопросе стратегический диалог с Вашингтоном.

«Естественно, мы исходим из того, как договаривались президент Байден и президент Путин, что мы вступим в диалог по всем этим вопросам, связанным с взаимными озабоченностями», — добавил замглавы МИД России.

17 декабря российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В Москве предложили Вашингтону провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе.