Грушко: позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям России
- AP
«Если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, то, конечно, позиция США будет определяющей», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он назвал ключевым элементом в данном вопросе стратегический диалог с Вашингтоном.
«Естественно, мы исходим из того, как договаривались президент Байден и президент Путин, что мы вступим в диалог по всем этим вопросам, связанным с взаимными озабоченностями», — добавил замглавы МИД России.
17 декабря российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
В Москве предложили Вашингтону провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе.