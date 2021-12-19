В Турции прошли поминальные мероприятия в пятую годовщину гибели посла Карлова

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В российском посольстве в Анкаре состоялись поминальные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине гибели посла России в Турции Андрея Карлова.
В Турции прошли поминальные мероприятия в пятую годовщину гибели посла Карлова
  • © Русский дом в Анкаре
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Как сообщает ТАСС, почтить память Карлова пришли сотрудники российских загранучреждений, а также послы Молдавии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, представители турецкого МИД и общественности.

«Пять лет прошло с того момента, как был злодейски убит наш товарищ. Боль, которую мы испытали в тот день, остаётся и сейчас такой же острой, такой же ноющей. Мы сильно любили этого человека», — заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Ранее вдова Андрея Карлова Марина Карлова рассказала, каким был её муж.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. 

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.

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