В Турции прошли поминальные мероприятия в пятую годовщину гибели посла Карлова

В российском посольстве в Анкаре состоялись поминальные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине гибели посла России в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает ТАСС, почтить память Карлова пришли сотрудники российских загранучреждений, а также послы Молдавии, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, представители турецкого МИД и общественности.

«Пять лет прошло с того момента, как был злодейски убит наш товарищ. Боль, которую мы испытали в тот день, остаётся и сейчас такой же острой, такой же ноющей. Мы сильно любили этого человека», — заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Ранее вдова Андрея Карлова Марина Карлова рассказала, каким был её муж.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.