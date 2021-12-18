В МИД Латвии назвали невыполнимыми требования России по гарантиями безопасности

Замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс в интервью украинскому изданию «Лига» назвал невозможным выполнение российских требований по гарантиям безопасности.

«Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке», — сказал он, комментируя требование о гарантиях недопуска Украины в НАТО.

Латвийский дипломат заявил, что даже не представляет, чтобы в альянсе велись такие переговоры, так как возможность стать членом НАТО — это право каждой страны и фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению.

«Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает», — отметил Вилумсонс.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно им, Россия и НАТО, в частности, обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.