Три российских самолёта с эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула
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«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении Минобороны России.
На борту самолётов находятся около 200 граждан России и Киргизии, а также афганские студенты, обучающиеся в российских вузах.
Самолёты совершат посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области.
Ранее стало известно, что три самолёта российского Министерства обороны доставили ещё 36 тонн гуманитарной помощи в аэропорт Кабула.
Всего Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи.