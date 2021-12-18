Три российских самолёта с эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула

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Три самолёта Ил-76 Минобороны России с эвакуируемыми гражданами на борту вылетели из столицы Афганистана.
Три российских самолёта с эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула
  • © Минобороны России
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«Три самолёта военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении Минобороны России.

На борту самолётов находятся около 200 граждан России и Киргизии, а также афганские студенты, обучающиеся в российских вузах.

Самолёты совершат посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Ранее стало известно, что три самолёта российского Министерства обороны доставили ещё 36 тонн гуманитарной помощи в аэропорт Кабула.

Всего Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи.

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