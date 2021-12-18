Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи

Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Афганистан из России. Об этом заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Всего спецбортами ВКС России в Афганистан доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи», — цитирует Жирнова РИА Новости.

Он также рассказал о доставке 18 декабря в Кабул 36 тонн продовольствия и лекарств из России.

Ранее стало известно, что три самолёта российского Министерства обороны доставили ещё 36 тонн гуманитарной помощи в аэропорт Кабула.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.