Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи

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Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Афганистан из России. Об этом заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи
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«Всего спецбортами ВКС России в Афганистан доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи», — цитирует Жирнова РИА Новости.

Он также рассказал о доставке 18 декабря в Кабул 36 тонн продовольствия и лекарств из России.

Ранее стало известно, что три самолёта российского Министерства обороны доставили ещё 36 тонн гуманитарной помощи в аэропорт Кабула.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.

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