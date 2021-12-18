Onet: сбежавший в Белоруссию польский солдат подозревается в шпионаже

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссиию и запросил убежище у властей Минска, подозревается в шпионаже, сообщает издание Onet со ссылкой на источники.

«Многое указывает на то, что Эмиль Чечко, солдат 11-го Мазурского артиллерийского полка, дезертировавший из Войска Польского, мог быть белорусским шпионом или информатором режима Лукашенко», — приводит РИА Новости заявление источников польского СМИ.

Отмечается, что этой версии особое внимание уделяют польские спецслужбы.

Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике.

В Минобороны Польши заявили, что командиры пропавшего в Белоруссии польского солдата уволены по решению главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака.