Onet: сбежавший в Белоруссию польский солдат подозревается в шпионаже
- Reuters
«Многое указывает на то, что Эмиль Чечко, солдат 11-го Мазурского артиллерийского полка, дезертировавший из Войска Польского, мог быть белорусским шпионом или информатором режима Лукашенко», — приводит РИА Новости заявление источников польского СМИ.
Отмечается, что этой версии особое внимание уделяют польские спецслужбы.
Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике.
В Минобороны Польши заявили, что командиры пропавшего в Белоруссии польского солдата уволены по решению главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака.