В Польше уволили командиров пропавшего в Белоруссии солдата

В Минобороны Польши сообщили, что командиры пропавшего в Белоруссии польского солдата уволены по решению главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака.

«Блащак принял решение об увольнении с должностей командиров солдата, который нашёлся в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона.

Ранее Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате. По его словам, он имел серьёзные проблемы с законом и уволился из армии.

Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в республике.