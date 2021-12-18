В Польше уволили командиров пропавшего в Белоруссии солдата
«Блащак принял решение об увольнении с должностей командиров солдата, который нашёлся в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона.
Ранее Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате. По его словам, он имел серьёзные проблемы с законом и уволился из армии.
Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в республике.