В ВОЗ рассказали о пониженной эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против «омикрона»

Вакцины Pfizer и AstraZeneca показывают пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания штаммом «омикрон» по сравнению с «дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», — цитирует документ РИА Новости.

При этом указывается, что спустя две недели после прививания бустерной дозой вакцины Pfizer эффективность препарата против нового штамма повышается.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 89 странах мира.

При этом штамм «омикрон» распространяется значительно быстрее варианта «дельта».

Также в ВОЗ напомнили о важности вакцинации на фоне ситуации с омикрон-штаммом.