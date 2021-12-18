В МИД России прокомментировали выход страны из Договора по открытому небу

После выхода России и Соединённых Штатов из Договора по открытому небу сфера применения соглашения уменьшилась примерно на 80%. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что ответственность за деградацию договорного режима лежит Соединённых Штатах как на инициаторе развала ДОН.

Россия 18 декабря официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.

Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.