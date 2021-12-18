В МИД России прокомментировали выход страны из Договора по открытому небу
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«Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — говорится в заявлении.
В МИД России отметили, что ответственность за деградацию договорного режима лежит Соединённых Штатах как на инициаторе развала ДОН.
Россия 18 декабря официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.
Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.