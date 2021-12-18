В Госдепе заявили о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
- Reuters
«Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации с целью блокировать продление нашего статуса наблюдателя», — написал Прайс в Twitter.
По его словам, действия России противоречат цели снижения напряжённости в акватории Чёрного моря дипломатическими средствами.
25 ноября эсминец Arleigh Burke ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря для обеспечения «безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».
15 декабря корабль начал переход из Чёрного в Средиземное море.