В Госдепе заявили о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС

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Россия пыталась блокировать решение о продлении для США статуса наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе заявили о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
  • Reuters

«Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации с целью блокировать продление нашего статуса наблюдателя», — написал Прайс в Twitter.

По его словам, действия России противоречат цели снижения напряжённости в акватории Чёрного моря дипломатическими средствами.

25 ноября эсминец Arleigh Burke ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря для обеспечения «безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».

15 декабря корабль начал переход из Чёрного в Средиземное море.

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