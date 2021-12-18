Салливан: США исходят из того, что Россия ещё не приняла решений по Украине

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Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США исходят из того, что Россия ещё не приняла решений по Украине.
Салливан: США исходят из того, что Россия ещё не приняла решений по Украине
  • Reuters

«По нынешней оценке правительства США, он (президент России Владимир Путин. — RT) ещё не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось», — цитирует  Салливана РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

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