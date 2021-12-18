Салливан: США исходят из того, что Россия ещё не приняла решений по Украине

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США исходят из того, что Россия ещё не приняла решений по Украине.

«По нынешней оценке правительства США, он (президент России Владимир Путин. — RT) ещё не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось», — цитирует Салливана РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.