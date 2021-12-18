Антонов рассказал о милитаризации Украины альянсом НАТО

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Из-за действий НАТО и присутствия западных войск на территории Украины происходит её милитаризация, неприемлемая для России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.
Антонов рассказал о милитаризации Украины альянсом НАТО
  • РИА Новости

«Продолжающаяся милитаризация Украины посредством участия НАТО, присутствия западных войск на её территории и гипотетического членства этой страны в альянсе является неприемлемой для России», — заявил Антонов.

По его словам, подобные действия выходят за пределы «красных линий» российских национальных интересов.

Антонов также назвал пропагандой заявления о якобы наращивании военных сил России на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RTVI рассказал о «ползучем» движении НАТО в сторону России.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

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