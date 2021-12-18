Антонов рассказал о милитаризации Украины альянсом НАТО
- РИА Новости
«Продолжающаяся милитаризация Украины посредством участия НАТО, присутствия западных войск на её территории и гипотетического членства этой страны в альянсе является неприемлемой для России», — заявил Антонов.
По его словам, подобные действия выходят за пределы «красных линий» российских национальных интересов.
Антонов также назвал пропагандой заявления о якобы наращивании военных сил России на границе с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RTVI рассказал о «ползучем» движении НАТО в сторону России.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.