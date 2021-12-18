Посол России в США предрёк сближение России и Китая

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek рассказал, что мировая ситуация может позволить укрепить стратегическое сотрудничество между Россией и КНР.
Посол России в США предрёк сближение России и Китая
  • AP

«Сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — приводит издание его заявление.

По его словам, у Китая и России нет геополитических планов и целей в отношении какого-либо суверенного государства.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.

Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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