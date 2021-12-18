Посол России в США предрёк сближение России и Китая
- AP
«Сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — приводит издание его заявление.
По его словам, у Китая и России нет геополитических планов и целей в отношении какого-либо суверенного государства.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.
Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.