Посол России в США предрёк сближение России и Китая

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek рассказал, что мировая ситуация может позволить укрепить стратегическое сотрудничество между Россией и КНР.

«Сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — приводит издание его заявление.

По его словам, у Китая и России нет геополитических планов и целей в отношении какого-либо суверенного государства.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.

Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.