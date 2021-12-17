В Кремле заявили о потере Украины как союзника и партнёра России

Россияне и украинцы остаются братскими народами, но из-за враждебных действий украинских властей Россия потеряла Украину как союзника и партнёра. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Братский народ потерять нельзя, он остаётся братским народом. Сколько у нас живёт украинцев, сколько там живёт русских — мы останемся братским народом», — сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Песков заявил, что власти Украины «пытаются народ оболванивать» и внушать ненависть по отношению к русским и России.

«Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Киев враждебно настроен по отношению к России. Кроме того, украинские власти проводят конкретные действия по обрубанию всех концов, связанных с Россией.

«Поэтому отношений как таковых нет», — подытожил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной по отношению к другим государствам.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что у России нет агрессивных намерений в отношении Украины.