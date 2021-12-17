Путин заявил, что последствия распространения омикрон-штамма пока непонятны
- РИА Новости
Об этом он сообщил на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрон-штамма. Ещё непонятны последствия», — сказал он.
Путин отметил, что одни исследователи считают, что это более лёгкая форма коронавируса, а другие предупреждают о более тяжёлых последствиях.
Также Путин рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса.
В РФПИ заявили, что «Спутник V» показал высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма.