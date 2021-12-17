Грушко: в НАТО не ответили на предложения России по деэскалации

Короткая ссылка
В НАТО не ответили на предложения Москвы по деэскалации — альянс не предоставил никакой конкретики по возобновлению работы Совета Россия — НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко: в НАТО не ответили на предложения России по деэскалации
  • Reuters

«Никаких конкретных серьёзных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее в альянсе выразили готовность укреплять доверие с Россией в случае, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряжённости.

Согласно заявлению НАТО, диалог должен выстраиваться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает за идею проведения Совета Россия — НАТО по ситуации с безопасностью в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить