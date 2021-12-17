Грушко: в НАТО не ответили на предложения России по деэскалации

В НАТО не ответили на предложения Москвы по деэскалации — альянс не предоставил никакой конкретики по возобновлению работы Совета Россия — НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Никаких конкретных серьёзных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее в альянсе выразили готовность укреплять доверие с Россией в случае, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряжённости.

Согласно заявлению НАТО, диалог должен выстраиваться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает за идею проведения Совета Россия — НАТО по ситуации с безопасностью в Европе.