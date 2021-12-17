В НАТО назвали условие для диалога с Россией

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НАТО знает о предложениях России по европейской безопасности, но диалог необходимо вести на основе взаимности, говорится в заявлении альянса.
В НАТО назвали условие для диалога с Россией
  • Reuters
  • © Pascal Rossignol

«Мы знаем о предложениях, которые Россия недавно представила по европейской безопасности. Очевидно, что любой диалог с Россией должен основываться на взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», — приводит текст заявления сайт НАТО.

Отмечается, что диалог должен выстраиваться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

Также в альянсе выразили готовность укреплять доверие с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряжённости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что разногласия между Москвой и Киевом должны быть решены дипломатическим путём.

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