В НАТО назвали условие для диалога с Россией

НАТО знает о предложениях России по европейской безопасности, но диалог необходимо вести на основе взаимности, говорится в заявлении альянса.

«Мы знаем о предложениях, которые Россия недавно представила по европейской безопасности. Очевидно, что любой диалог с Россией должен основываться на взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», — приводит текст заявления сайт НАТО.

Отмечается, что диалог должен выстраиваться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

Также в альянсе выразили готовность укреплять доверие с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряжённости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что разногласия между Москвой и Киевом должны быть решены дипломатическим путём.