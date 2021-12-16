Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что разногласия между Москвой и Киевом должны быть решены дипломатическим путём.
Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий с Россией
  • РИА Новости

«У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны России… То, что я слышу, — большинство стран Европейского союза и «Восточного партнёрства» поддерживают позицию Украины», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, «никто не представляет объём жертв и утраченных жизней» при возможном конфликте России и Украины.

Зеленский подчеркнул, что не все европейские лидеры «одинаково понимают в целом, что происходит на границах Украины».

Он добавил, что Киев «верит именно в дипломатический формат переговоров» с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

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