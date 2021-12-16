Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий с Россией
- РИА Новости
«У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны России… То, что я слышу, — большинство стран Европейского союза и «Восточного партнёрства» поддерживают позицию Украины», — цитирует РИА Новости Зеленского.
По его словам, «никто не представляет объём жертв и утраченных жизней» при возможном конфликте России и Украины.
Зеленский подчеркнул, что не все европейские лидеры «одинаково понимают в целом, что происходит на границах Украины».
Он добавил, что Киев «верит именно в дипломатический формат переговоров» с Россией.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.