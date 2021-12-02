Лавров: попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

Он отметил, что кризис на Украине не будет преодолён, пока Киев не выполнит обязательств по прямому диалогу с Донецком и Луганском и предоставлению этим территориям особого статуса.

«Попытки вскрыть эти ключевые положения минского комплекса мер — путь к катастрофе», — сказал Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Глава МИД добавил, что ОБСЕ должна дать Украине сигнал о неприемлемости пересмотра минских договорённостей.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.