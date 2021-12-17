Джабаров высказался о позиции США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма
- РИА Новости
«Её уже не первый раз принимают и все разы, которые были до этого, только две страны были против: США, которая с нами боролась с нацизмом в одном ряду. И Украина, которая сама пострадала от нацистской Германии, будучи в составе СССР», — высказался сенатор.
Он отметил, что «очень печально, что эти две страны, которые говорят о демократии, занимают такую позицию».
«Что касается Украины, ни для кого не секрет, что к власти на Украине пришли силы, которые симпатизируют неонацистам, поддерживают их и преследуют всех инакомыслящих, честных украинских патриотов», — заключил Джабаров.
Ранее стало известно, что ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.