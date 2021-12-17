Джабаров высказался о позиции США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Отмечается, что за документ проголосовали 130 стран, 49 — воздержались. Против выступили только США и Украина.
Джабаров высказался о позиции США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма
  • РИА Новости

«Её уже не первый раз принимают и все разы, которые были до этого, только две страны были против: США, которая с нами боролась с нацизмом в одном ряду. И Украина, которая сама пострадала от нацистской Германии, будучи в составе СССР», — высказался сенатор.

Он отметил, что «очень печально, что эти две страны, которые говорят о демократии, занимают такую позицию».

«Что касается Украины, ни для кого не секрет, что к власти на Украине пришли силы, которые симпатизируют неонацистам, поддерживают их и преследуют всех инакомыслящих, честных украинских патриотов», — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить