Депутат бундестага Шмидт считает, что признание Крыма российским отвечает интересам ФРГ
- РИА Новости
«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Немецкий чиновник подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и Германией не служит интересам США или НАТО.
«Поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», — отметил Шмидт.
Он напомнил, что несколько лет назад посещал полуостров в составе делегации и имел возможность получить независимое мнение о ситуации в Крыму.
«Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил парламентарий.
Председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель ранее пригласил новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров якобы аннексирован.
Сам Шольц в рамках своего выступления в бундестаге объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.
Вместе с этим он подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.