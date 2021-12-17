Депутат бундестага Шмидт считает, что признание Крыма российским отвечает интересам ФРГ

Признание Крыма частью России отвечает интересам Германии, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Немецкий чиновник подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и Германией не служит интересам США или НАТО.

«Поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», — отметил Шмидт.

Он напомнил, что несколько лет назад посещал полуостров в составе делегации и имел возможность получить независимое мнение о ситуации в Крыму.

«Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — заключил парламентарий.

Председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель ранее пригласил новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров якобы аннексирован.

Сам Шольц в рамках своего выступления в бундестаге объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

Вместе с этим он подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.