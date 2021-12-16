Глава немецкой общины в Крыму пригласил канцлера ФРГ Шольца посетить полуостров

Немецкая община пригласила новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров якобы аннексирован.

«Уверен, это (визит. — RT) изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа», — заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

В комментарии РИА Новости он отметил, что, вероятнее всего, Шольц понимает, что возвращение Крыма в состав России произошло на законных основаниях. Однако признать публично этого не может из-за давления, оказываемого со стороны США.

Ранее канцлер ФРГ в рамках своего выступления в бундестаге ФРГ объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

Вместе с этим он подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.