Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего выступления в бундестаге ФРГ объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
  • Reuters

«Мы готовы к конструктивному диалогу (с Россией. — RT)… должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью нормандского процесса», — передаёт РИА Новости его слова.

Шольц подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.

«Она («восточная политика». — RT) основана на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Россия и которые были тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма», — заявил Шольц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности укрепления суверенитета Европы на всех уровнях.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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