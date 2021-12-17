Гутерреш призвал обеспечить вакцинацию от коронавируса 40% населения планеты до конца года
- Reuters
«Все страны, особенно те, которые обладают потенциалом ответственности, должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса», — цитирует его Интерфакс.
По словам Гутерреша, на данный момент 98 стран ещё не достигли целевого показателя ВОЗ, а в 40 государствах не привито даже 10% населения.
Он отметил важность прилагаемых усилий для достижения следующей цели ВОЗ — обеспечение 70% уровня вакцинации населения к середине 2022 года.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.