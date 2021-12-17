Гутерреш призвал обеспечить вакцинацию от коронавируса 40% населения планеты до конца года

Всем странам необходимо приложить усилия для обеспечения до конца года уровня вакцинации населения в мире до 40%, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Все страны, особенно те, которые обладают потенциалом ответственности, должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса», — цитирует его Интерфакс.

По словам Гутерреша, на данный момент 98 стран ещё не достигли целевого показателя ВОЗ, а в 40 государствах не привито даже 10% населения.

Он отметил важность прилагаемых усилий для достижения следующей цели ВОЗ — обеспечение 70% уровня вакцинации населения к середине 2022 года.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.