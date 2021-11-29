Глава ВОЗ рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус , выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.
Глава ВОЗ рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19
  • Reuters

«Мы не желаем прибегать к локдаунам», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, «это последняя мера в чрезвычайных ситуациях».

Он заявил, что «необходим комплексный пакет мер, чтобы достигнуть баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействием безопасности и здоровья самых уязвимых групп населения».

«Прекращение этой пандемии зависит не только от вакцин. Это зависит от применения вакцин и других средств», — сообщил глава ВОЗ.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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