Глава ВОЗ рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19
- Reuters
«Мы не желаем прибегать к локдаунам», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.
По его словам, «это последняя мера в чрезвычайных ситуациях».
Он заявил, что «необходим комплексный пакет мер, чтобы достигнуть баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействием безопасности и здоровья самых уязвимых групп населения».
«Прекращение этой пандемии зависит не только от вакцин. Это зависит от применения вакцин и других средств», — сообщил глава ВОЗ.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.