В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире
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«Мы не там, где хотели бы быть», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о соблюдении темпов вакцинации, согласно которым планировалось привить 40% населения планеты к концу 2021 года.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.