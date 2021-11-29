В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире

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В мире не соблюдаются темпы глобальной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире
  • AP

«Мы не там, где хотели бы быть», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о соблюдении темпов вакцинации, согласно которым планировалось привить 40% населения планеты к концу 2021 года.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.

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