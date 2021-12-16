В Общественной палате заявили о демонстрации Западом двойных стандартов в ситуации с RT DE

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал сообщение об удалении на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания.

Эксперт заявил, что немецкое общество «расколото». При этом Данюк подчеркнул, что есть политические силы, которые считают, что «тот информационный кокон, который создан из традиционных СМИ, не отображает реально происходящих процессов, не отображает те проблемы и мнения, которые есть у людей».

«И исходя из этого всеми силами будут пытаться заблокировать работу RT в Германии, учитывая то, насколько блестяще RT действует в Латинской Америке, Ближневосточном регионе, в США. И конечно, именно с этим связана боязнь, что информационный кокон прорвётся за счёт появления альтернативной точки зрения, которая будет по-настоящему выражать интересы людей, а не пытаться ими манипулировать. Это опять же такие двойные стандарты, которые демонстрирует Запад», — заключил собеседник RT.

Ранее появилось сообщение о том, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

RT DE начал вещание 16 декабря. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

RT на немецком был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).