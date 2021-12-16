Депутат Шхагошев прокомментировал удаление нового канала RT DE на YouTube

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение об удалении на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания.
Депутат Шхагошев прокомментировал удаление нового канала RT DE на YouTube
  • ©duma.gov.ru

По мнению Шхагошева, эта ситуация может быть похожа на государственный заказ.

«Вчерашнее решение по нашим дипломатам, сегодня по RT — это связанные вещи», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что атака на RT ведётся для того, чтобы «ничего не мешало доносить одностороннюю информацию по очень многим позициям».

По его словам, новой власти Германии это «только в ущерб».

Ранее появилось сообщение о том, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

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