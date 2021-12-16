В Госдуме отреагировали на удаление нового канала RT DE на YouTube

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение об удалении на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания.
В Госдуме отреагировали на удаление нового канала RT DE на YouTube
  • РИА Новости

«Здесь даже гадать нечего. Как только новый канал запустили, без всяких оснований сразу же его закрывают, потому что боятся», — заявил Чепа.

По словам депутата, многие пользователи с удовольствием слушают и смотрят RT, поскольку ресурс несёт альтернативную точку зрения по многим вопросам.

«Эта точка зрения взвешенная и грамотная. Сильных боятся и всячески им противодействуют», — сообщил парламентарий.

Ранее появилось сообщение о том, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

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