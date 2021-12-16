В Госдуме отреагировали на удаление нового канала RT DE на YouTube
- РИА Новости
«Здесь даже гадать нечего. Как только новый канал запустили, без всяких оснований сразу же его закрывают, потому что боятся», — заявил Чепа.
По словам депутата, многие пользователи с удовольствием слушают и смотрят RT, поскольку ресурс несёт альтернативную точку зрения по многим вопросам.
«Эта точка зрения взвешенная и грамотная. Сильных боятся и всячески им противодействуют», — сообщил парламентарий.
Ранее появилось сообщение о том, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.