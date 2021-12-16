Политолог Светов прокомментировал призыв премьера Латвии по «Северному потоку — 2»

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT предложение премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в преддверии саммита глав стран ЕС обсудить возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.

«Все так переживали, что уже многие страны призвали вводить санкции против России, а в этом ряду нет Латвии… И вот сделано заявление премьер-министра. Вопросы санкций в ЕС решают другие страны — те, что являются донорами Европейского содружества, а не те, кто кормится из него, постоянно выпрашивая новые деньги, чтобы компенсировать свою провальную экономическую обстановку», — считает он.

Политолог назвал эту ситуацию «безумной спиралью санкций».

Он подчеркнул, что более важным является мнение немецких специалистов о том, как обстоят дела с запасами газа в газохранилищах Европы, а также ситуация с ростом цен на газ.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита глав стран ЕС предложил обсудить возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.