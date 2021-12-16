Сенатор Ковитиди осудила удаление нового канала RT DE на YouTube

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с RT прокомментировала сообщение об удалении на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания.

По словам Ковитиди, «дискриминация свободной прессы в Германии, выразившаяся в удалении нового канала RT DE, требует особой оценки верховного комиссара ООН».

«Почему свобода слова оказалась несовместимой с демократическими ценностями в Германии и кому мог помешать круглосуточный новостной канал на немецком языке, приносящий в дома европейцев прямую трансляцию новостей, ток-шоу и документального кино, на эти и многие другие вопросы найти ответ придётся, прежде всего, самим европейцам», — подчеркнула сенатор.

Ранее появилось сообщение о том, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.