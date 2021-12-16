МИД России назвал несправедливым приговор россиянину Соколову по делу Хангошвили

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В МИД России настаивают на невиновности россиянина Вадима Соколова, осуждённого по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
МИД России назвал несправедливым приговор россиянину Соколову по делу Хангошвили
  • © РИА Новости / Антон Денисов

В ведомстве заявили, что обвинительный вердикт немецкого суда в отношении гражданина России необъективен и носит характер явного политического заказа.

«Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого из ФРГ выслали двух российских дипломатов, в связи с чем дипмиссия выразила властям Германии решительный протест.

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