МИД России назвал несправедливым приговор россиянину Соколову по делу Хангошвили

В МИД России настаивают на невиновности россиянина Вадима Соколова, осуждённого по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

В ведомстве заявили, что обвинительный вердикт немецкого суда в отношении гражданина России необъективен и носит характер явного политического заказа.

«Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого из ФРГ выслали двух российских дипломатов, в связи с чем дипмиссия выразила властям Германии решительный протест.