Политолог Почта прокомментировал заявление конгрессмена Гетца о России и Украине

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление американского конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца, который отметил, что не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.
Политолог Почта прокомментировал заявление конгрессмена Гетца о России и Украине
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«Американские политики (и не только) устали от существования конфликта на Украине, который осложняет все отношения... Возникает вопрос поставок вооружения, возможных конфликтов», — пояснил Почта.

Безусловно, есть те, кто извлекает выгоду из напряжённой ситуации на востоке Украины, считает политолог.

В то же время есть политики, которые заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией и урегулировании конфликтов, в том числе региональных, отметил собеседник RT.

Он подчеркнул, что поведение президента США Джо Байдена демонстрирует желание и готовность искать подходы к решению проблем.

«Среди республиканцев есть такие люди, для которых всё-таки важна определённая стабильность», — заключил Почта.

По его мнению, «трезвые люди понимают, что надо как-то останавливаться».

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.

Как отметило РИА Новости, по мнению Гетца, в случае такого сценария санкции США будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости Москвы.

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