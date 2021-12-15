Путин и Си Цзиньпин отметили, что AUKUS подрывает ядерное равновесие

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа индо-тихоокеанской четвёрки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, лидеры подробно говорили о том, что «последний альянс, союз, — он вообще подрывает и устои режима ядерного нераспространения, и вообще, так сказать, взвинчивает уровень военной напряжённости в регионе».

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что формирование блока AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий.

Он отметил, что формирование атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира.

По словам Герасимова, в России выступают за многосторонние механизмы обеспечения безопасности с учётом интересов всех государств.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.