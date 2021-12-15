Сенатор Цеков назвал реалистами страны, выступившие против санкций в отношении России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT статью Bloomberg о том, что несколько крупных стран Евросоюза выступают против планов о введении санкций в отношении России из-за предполагаемой эскалации ситуации с Украиной.

РИА Новости

«Это здравая точка зрения государств, которые являются реалистами в политике международных отношений», — отметил сенатор. По его мнению, нормальные политические и экономические отношения с Россией — «благо для Европы». «Это в частности позволяет сохранять стабильность на Европейском континенте и позволяет международному обществу спокойно сосуществовать и двигаться дальше», — заверил Цеков. Ранее Bloomberg сообщил, что несколько крупных стран Евросоюза выступают против санкций в отношении России из-за предполагаемой эскалации ситуации с Украиной.