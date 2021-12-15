Сенатор Цеков назвал реалистами страны, выступившие против санкций в отношении России
- РИА Новости
«Это здравая точка зрения государств, которые являются реалистами в политике международных отношений», — отметил сенатор.
По его мнению, нормальные политические и экономические отношения с Россией — «благо для Европы».
«Это в частности позволяет сохранять стабильность на Европейском континенте и позволяет международному обществу спокойно сосуществовать и двигаться дальше», — заверил Цеков.
Ранее Bloomberg сообщил, что несколько крупных стран Евросоюза выступают против санкций в отношении России из-за предполагаемой эскалации ситуации с Украиной.