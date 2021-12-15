В Совфеде не исключили принятия ответных мер на угрозы вмешательства в дела России извне

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Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не исключила введения ряда дополнительных мер в ответ на конкретные угрозы иностранного вмешательства.
В Совфеде не исключили принятия ответных мер на угрозы вмешательства в дела России извне
  • РИА Новости

В ежегодном докладе профильной комиссии отмечается, что главный удар по российскому суверенитету со стороны западных стран ожидается в 2024 году — в то время, когда в России будут проходить выборы президента.

«Не исключается принятие дополнительных мер в ответ на конкретные внешние угрозы в данной сфере», — говорится в тексте документа.

Авторы доклада подчеркнули, что с момента предоставления последнего отчёта летом 2020 года до настоящего времени иностранное вмешательство во внутригосударственные дела России продолжалось с разных направлений.

«При этом наиболее масштабные и агрессивные попытки исходят из Вашингтона — при поддержке проамериканских сил, в первую очередь среди стран НАТО, таких младших партнёров Запада, как современная Украина», — заключили члены комиссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его участия в выборах в 2024 году прекрасной демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

В свою очередь, первый зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа назвал вынесенный на рассмотрение конгресса документ абсурдом.

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