В Госдуме назвали абсурдом резолюцию США о президенте России

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.

«Это не что иное, как провокация и вмешательство во внутренние дела России. Это какая-то очередная пиар-акция американских горе-политиков. Их действия просто не поддаются объяснению, потому что это абсурд. Остаётся только сожалеть, что сегодня у американского политического истеблишмента есть такие деятели», — сказал депутат.

По его мнению, резолюция вряд ли будет принята, но даже если это и произойдёт, то она не будет иметь никакого значения.

«Я, конечно, не верю, что такое может быть. Но если и даже будет, это ни на что не влияет и не играет никакой роли», ­— добавил Чепа.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал эту резолюцию вмешательством во внутренние дела России.