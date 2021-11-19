Косачёв назвал резолюцию США о президенте России вмешательством в дела страны

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал вмешательством во внутренние дела России резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», — написал он в своём Facebook.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости отметил, что принятие конгрессом США данной резолюции приведёт к разрыву российско-американских отношений.

«Я убеждён, что этот документ не пройдёт. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США», — заявил он.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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