Клишас назвал политической спекуляцией резолюцию США о президенте России

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.
Клишас назвал политической спекуляцией резолюцию США о президенте России
  • AP

«Важно, что Путина признаёт президентом народ Российской Федерации, суверенного государства. Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском конгрессе», — цитирует Клишаса РИА Новости.

По его словам, внесённый проект резолюции о непризнании выборов в 2024 году в России — это просто политическая спекуляция.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал вмешательством во внутренние дела России резолюцию конгрессменов США.

Предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, в палату представителей конгресса США внесли американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон.

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